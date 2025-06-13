Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana Suriye’ye gönüllü olarak geri dönenlerin sayısının 273 bini geçtiğini açıkladı. Gaziantep’te açılan Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Yılmaz, sürecin önümüzdeki yaz aylarında daha da ivme kazanmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye, göç yönetiminde örnek bir model sunuyor

Büyükşehir Belediyesi, Göç İdaresi, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle kurulan merkezde, geri dönüş hazırlığı yapan Suriyelilere danışmanlık, bilgilendirme ve destek hizmetleri verilecek. Cevdet Yılmaz, bu çalışmanın diğer illere örnek olacağını belirterek, Türkiye’nin göç yönetiminde dünyaya örnek bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

“1 milyonu aşkın kişi ülkesine döndü”

Yılmaz, Suriye’deki güvenli bölgelerin oluşturulmasıyla gönüllü dönüş sürecinin başladığını hatırlatarak, bugüne kadar 1 milyondan fazla Suriyelinin ülkelerine döndüğünü belirtti. “8 Aralık’tan bu yana sadece son 6 ayda 273 bini aşkın kişi gönüllü olarak Suriye’ye döndü. Yaz tatilinin başlaması ve Suriye’deki şartların iyileşmesiyle bu sayı daha da artacak,” dedi.

“İnsanlığa örnek bir duruş sergiledik”

Türkiye’nin, Esed rejiminden kaçan Suriyelilere uzun yıllar boyunca kucak açtığını vurgulayan Yılmaz, “Bütün provokasyonlara rağmen, devlet ve millet olarak tarihi bir duruş sergiledik. Cumhurbaşkanımız bu konuda kararlı bir tutum benimsedi. Bu, insanlığa örnek bir duruştur,” ifadelerini kullandı.

Geri dönüş süreci çok boyutlu destekle yürütülecek

Açılışı yapılan merkezde Suriyelilere bilgilendirme, hukuki yönlendirme, psikososyal destek, dil eğitimi ve lojistik planlama gibi alanlarda hizmet verilecek. Kadınlar, çocuklar ve engellilere özel destekler de sağlanacak.

Yılmaz ayrıca, yalnızca Türkiye’den değil, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden de gönüllü dönüşlerin hız kazandığını belirtti. Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde ekonomik büyüme ve istikrar beklentisinin bu dönüşleri artıracağını söyledi.

Açılışa geniş katılım

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın da katıldığı törende, AK Parti ve MHP milletvekilleri de hazır bulundu.

Programın ardından Yılmaz, Şahinbey Millet Camisi’nde cuma namazını kıldı, ardından Şahinbey Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi.