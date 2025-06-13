Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, gelişmelerden derin kaygı duyulduğunu ve artan gerilimi kesin şekilde kınadıklarını bildirdi.

Açıklamada, “İsrail tarafından İran topraklarına karşı gerçekleştirilen askeri operasyonlardan ciddi şekilde endişeliyiz. Gerginliğin tırmandırılmasını kınıyor, tarafları fikir ayrılıklarını yalnızca uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeye çağırıyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Sivillerin korunması ve uluslararası çabalara destek

Azerbaycan, açıklamasında ayrıca sivillerin ve altyapı tesislerinin korunmasının altını çizerek, bölgedeki hassas dengelerin bozulmaması adına uluslararası girişimlerin ve diplomatik temasların hız kesmeden sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu'da gerginliğin daha fazla yayılmaması için tüm aktörlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirten Bakü yönetimi, mevcut krizlerin askeri değil, barışçıl yöntemlerle çözülmesinin şart olduğuna dikkat çekti.

Azerbaycan, bölgesel istikrar için çatışma yerine diyaloğu önceleyen politikalarını sürdürme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.