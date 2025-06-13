Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın yaşanan gerilimden ciddi şekilde endişe duyduğunu ve bu durumu açıkça kınadığını belirtti.

Moskova’da gazetecilere konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuya dair sürekli bilgilendirildiğini aktararak, “Rusya, gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor,” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılı açıklama yolda

Peskov ayrıca, Kremlin’in yaklaşımının diplomatik kanallar üzerinden sürdüğünü belirterek, “Putin’in talimatıyla, Rusya Dışişleri Bakanlığı yakın zamanda İsrail ile İran arasındaki gelişmelere dair kapsamlı bir açıklama yapacak,” dedi.

Son dönemde Orta Doğu'daki gerilimin tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Moskova yönetimi, tarafları itidale çağırırken, bölgesel güvenliği tehdit eden adımlardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor.