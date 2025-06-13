Kırklareli’nde yaşayan 15 yaşındaki Derin Çelikkanat, kilo vermek için başladığı yüzme sporunda kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak milli takıma seçildi. Şimdi gözünü Yunanistan’da düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’na diken genç sporcu, altın madalya için antrenmanlarını sürdürüyor.

2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında dedesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan Derin, hem fazla kilolarından kurtuldu hem de antrenör Can Şerifoğlu’nun desteğiyle profesyonel kariyerine adım attı.

4 Türkiye şampiyonluğu, 17 madalya

Kısa zamanda dikkat çeken bir başarı grafiği yakalayan Derin Çelikkanat, bugüne kadar katıldığı yarışmalarda 4 Türkiye şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. 17-24 Haziran tarihlerinde Yunanistan’da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek genç yüzücü, hedefini net koydu: Kürsüye çıkmak.

“İnanmak başarının yarısıdır”

Derin Çelikkanat, yüzmeyle hayatının tamamen değiştiğini belirterek, spora olan tutkusunun akademik ve kişisel gelişimine de olumlu yansıdığını söylüyor. Sabah 05.00’te başlayan yoğun antrenman programına alıştığını belirten Derin, “İlk yarışımda 11. olmuştum. Bu beni hırslandırdı. Her sabah antrenman, sonra okul ve tekrar yüzme. Bu tempoya alıştım. Milli takımda olmak gurur verici. Şimdi hedefim dünya şampiyonasında madalya kazanmak,” diye konuştu.

Antrenör Şerifoğlu: “Derin disiplinin sembolü”

Antrenörü Can Şerifoğlu, sporcusunun kısa sürede büyük yol kat ettiğini belirterek, “Derin, çalışkanlığı ve disiplinli yapısıyla örnek bir sporcu. Dünya gençler şampiyonasında başarılı olacağına inanıyorum. Uzun vadede olimpiyatlara da hazırlanıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Derin Çelikkanat’ın hikâyesi, azim ve kararlılıkla spora başlayan gençlerin uluslararası başarıya nasıl ulaşabileceğini gösteren ilham verici bir örnek olarak öne çıkıyor.