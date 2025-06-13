İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla yükselen jeopolitik riskler, Avrupa enerji piyasalarında endişeyi artırdı. Hollanda merkezli TTF doğal gaz piyasasında temmuz vadeli kontratlar, güne yüzde 4 artışla başladı. Bu artış, son 5 haftanın en sert günlük yükselişi olarak kayda geçti.

Dün megavatsaat başına 36,2 avrodan kapanan doğal gaz, yeni güne 37,7 avro seviyesinde başladı. TSİ 11.00 itibarıyla fiyatlar 37,4 avro civarında dengelendi.

Hürmüz Boğazı endişesi fiyatları etkiliyor

Orta Doğu’daki çatışma ihtimali sadece bölgesel değil, küresel enerji dengelerini de tehdit ediyor. Özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nda olası bir kriz, piyasaların en büyük endişesi.

Sevkiyatların bu boğazdan güvenli geçememesi durumunda, küresel tedarik zincirinde aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Bu da özellikle Avrupa gibi LNG’ye bağımlılığı artan bölgelerde fiyatları doğrudan etkiliyor.

Rus gazının yerini LNG aldı, risk daha büyük

Rusya’dan gelen boru hattı gazının büyük kısmını kaybeden Avrupa ülkeleri, enerji güvenliği için LNG ithalatına yönelmiş durumda. Ancak bu da Avrupa’yı küresel jeopolitik gelişmelere karşı daha kırılgan hale getiriyor.

Mevcut jeopolitik gelişmeler, LNG sevkiyatlarında gecikme yaşanması halinde Avrupa’da enerji arz-talep dengesini bozabilir. Bu da fiyatların kısa vadede daha da artmasına yol açabilir.