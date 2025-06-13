Bağımsız Sanat Vakfı, Gazze’de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 10 binden fazla çocuğun ismini “40 Dakikada Bir” adlı sanat projesiyle görünür kılacak.

14 Haziran’da gerçekleştirilecek etkinlikte, sanatçılar dev bir afiş üzerine çocukların adlarını ve “10.000” sayısını farklı dillerde yazarak, dünyanın dikkatini bu büyük insanlık dramına çekecek. Proje, her 40 dakikada bir çocuğun hayatının silindiği Gazze’deki trajediye dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sanat, sessiz bir çığlık olarak devreye giriyor

Etkinlik, vakfın 2023 Aralık ayında gerçekleştirdiği “4 Saat Ara” adlı interaktif serginin devamı niteliğinde olacak. Vakfın dış cephesine asılmak üzere 3,20 x 5,70 metre boyutlarında hazırlanan dev afiş üzerine sanatçılar şeffaf boyalarla çizimler ve yazılar yapacak.

Sanatçılar bu yolla, hem yaşamını yitiren çocukları anacak hem de sanatın toplumsal meselelerdeki tanıklık gücünü ortaya koyacak. Sessiz ama etkili bir protesto amaçlayan vakıf, “çocukların isimleriyle vicdanları uyandırmak” istiyor.

Yazıcı: “Sanat, yaşanan acıya tanıklık etmeli”

Projenin koordinatörlerinden Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı, sanatın sadece estetik üretim değil, aynı zamanda çağı belgeleyen bir güç olduğunu vurguladı. “Gazze’de yaşananlar sadece bir coğrafyaya ait değil. Vicdan sahibi herkes gibi biz de bu acıyı içselleştirdik,” dedi.

Etkinliğe tüm sanatçıların katılımını beklediklerini belirten Yazıcı, kullanılan teknikler ya da ekollere herhangi bir sınırlama getirmediklerini ifade etti. Yazıcı, “Sanatçılar hangi dille konuşuyorsa, o dille yazacak. Bu çok dilli çağrı evrensel bir vicdan sesidir,” diye konuştu.

“Bu sadece Gazze’nin değil tüm insanlığın meselesi”

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda yaklaşık 18 bine yakın çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çeken Yazıcı, sivil toplumun ve sanat dünyasının bu sessiz çığlığa kayıtsız kalmaması gerektiğini söyledi.

Yazıcı, “Korktukça bu coğrafyada da kurtuluş olmayacak. Direniş, ifade ve dayanışma ile mümkündür. Bu afiş bir eylem değil, bir vicdan belgesidir,” ifadelerini kullandı.

Vakıf, sosyal medya üzerinden sanatçılara açık çağrı yaparak 14 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek etkinliğe katılım çağrısında bulundu. Projede Japoncadan İngilizceye, Arapçadan Fransızcaya kadar farklı dillerde yazılarla çok kültürlü bir vicdan dili kurulacak.