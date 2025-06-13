ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasında geçen ay yaşanan ve nükleer savaşa evrilme riski taşıyan çatışmayı, telefon diplomasisi ve ticaret baskısıyla önlediğini açıkladı.

Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, her iki ülkenin lideriyle doğrudan görüştüğünü ve açık mesajlar verdiğini belirtti.

"Nükleer silah fırlatırsanız ticaret biter"

Trump, kriz sırasında Hindistan ve Pakistan liderlerine şu uyarıda bulunduğunu söyledi:

“Eğer savaşa girip ortalığa nükleer silah fırlatmaya başlarsanız, bizimle ticaret yapamazsınız.”

Bu söylemin ardından tansiyonun düştüğünü belirten Trump, “O savaşı durdurdum. Bunu telefon görüşmeleri ve ticaretle yaptım.” ifadelerini kullandı.

Hindistan müzakere masasında, Pakistan sırada

Trump ayrıca Hindistan’ın hâlihazırda ABD ile bir ticaret anlaşması müzakere ettiğini, Pakistan ile ise görüşmelerin gelecek hafta başlayabileceğini duyurdu. Bu gelişme, ABD’nin ekonomik gücünü diplomatik baskı aracı olarak kullandığını gösterdi.

Gerilim, Keşmir saldırısıyla başlamıştı

Çatışmaların fitili, 22 Nisan’da Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısının ardından ateşlendi. Hindistan, 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’e füze saldırıları düzenledi.

Gerilim hızla tırmanırken, iki ülke 10 Mayıs’ta ABD’nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etti. Trump’ın açıklamaları, bu sürecin perde arkasındaki Washington etkisini net biçimde ortaya koydu.