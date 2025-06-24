Kapadokya’nın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan “Kapadokya At ve Atçılık Kültür Festivali”, 3-6 Temmuz tarihleri arasında Göreme’de gerçekleştirilecek. Nevşehir Valiliği öncülüğünde ve Göreme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, bölgenin “güzel atlar ülkesi” kimliğine vurgu yapacak.

Köklü gelenek, turizmle yeniden hayat buluyor

Festivalin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, at ve atçılığın Türk milletinin tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Kapadokya'nın güçlü ve dayanıklı atları, sadece bir ulaşım aracı değil, kültürel bir mirasın parçasıdır” dedi. Fidan, festivalin bölgenin tanıtımına katkı sunmasının yanı sıra geçmişle bağ kurma açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Vadilerde nal sesleri yankılanacak

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ise festival boyunca Kapadokya’nın vadilerinde yankılanacak nal seslerinin, bölge tarihine duyulan saygının sembolü olacağını söyledi. Festivalin geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesi planlanıyor.

Festivalde neler var?

Ziyaretçilere kültürel ve eğlenceli anlar yaşatacak festival kapsamında şu etkinlikler yer alacak:

Atlı doğa turları

Atlı savaş sanatları gösterisi Kızıl Gezegen’de Geleceğin Turizmi Başlıyor İçeriği Görüntüle

At güzellik yarışması

Atlı koşular

Seminerler ve söyleşiler

Çocuk tiyatrosu

Açık hava konserleri

Hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekmesi beklenen festival, Kapadokya turizmine yeni bir soluk katmayı hedefliyor.