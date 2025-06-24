Kapadokya’nın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan “Kapadokya At ve Atçılık Kültür Festivali”, 3-6 Temmuz tarihleri arasında Göreme’de gerçekleştirilecek. Nevşehir Valiliği öncülüğünde ve Göreme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, bölgenin “güzel atlar ülkesi” kimliğine vurgu yapacak.
Köklü gelenek, turizmle yeniden hayat buluyor
Festivalin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, at ve atçılığın Türk milletinin tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Kapadokya'nın güçlü ve dayanıklı atları, sadece bir ulaşım aracı değil, kültürel bir mirasın parçasıdır” dedi. Fidan, festivalin bölgenin tanıtımına katkı sunmasının yanı sıra geçmişle bağ kurma açısından da önemli olduğunu vurguladı.
Vadilerde nal sesleri yankılanacak
Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ise festival boyunca Kapadokya’nın vadilerinde yankılanacak nal seslerinin, bölge tarihine duyulan saygının sembolü olacağını söyledi. Festivalin geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesi planlanıyor.
Festivalde neler var?
Ziyaretçilere kültürel ve eğlenceli anlar yaşatacak festival kapsamında şu etkinlikler yer alacak:
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Atlı doğa turları
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Atlı savaş sanatları gösterisi
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At güzellik yarışması
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Atlı koşular
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Seminerler ve söyleşiler
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Çocuk tiyatrosu
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Açık hava konserleri
Hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekmesi beklenen festival, Kapadokya turizmine yeni bir soluk katmayı hedefliyor.