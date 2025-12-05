Adalet Bakanlığı’na 15 bin personel: Hangi kadrolara alım var?

Adalet Bakanlığı, yeni yılın ilk büyük istihdam hamlesiyle gündemde! Bakan Yılmaz Tunç'un yaptığı son dakika açıklamasına göre, Ocak ayında 15 bin personel alımı için düğmeye basılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce duyurduğu 20 bin kişilik istihdam planının ikinci etabı, 2025’in ilk ayında hayata geçiyor.

Peki hangi kadrolara alım yapılacak? Edinilen bilgilere göre başvurular; infaz koruma memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför ve bekçi gibi kadrolar için açılacak.

Başvuru şartları da netleşmeye başladı. En az lise mezunu adayların başvurabileceği personel alımlarında genel KPSS puan şartı 70, güvenlik görevlisi pozisyonunda ise 60 puan olarak uygulanacak.

İlanın Ocak ayında yayınlanması ve başvuruların e-Devlet üzerinden online alınması bekleniyor. Başvuru sürecinin ardından adaylar sözlü mülakat aşamasına katılacak.