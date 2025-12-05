Dolar
Haberin Gündemi Genel Adalet Bakanlığı’na 15 bin personel: Hangi kadrolara alım var?

Adalet Bakanlığı’na 15 bin personel: Hangi kadrolara alım var?

Adalet Bakanlığı’ndan dev alım müjdesi geldi! Ocak ayında 15 bin kişilik personel ilanı yayınlanacak. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru detayları…

Yayınlanma
14
Adalet Bakanlığı’na 15 bin personel: Hangi kadrolara alım var?
Okunma Süresi: 1 dk

Adalet Bakanlığı, yeni yılın ilk büyük istihdam hamlesiyle gündemde! Bakan Yılmaz Tunç'un yaptığı son dakika açıklamasına göre, Ocak ayında 15 bin personel alımı için düğmeye basılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce duyurduğu 20 bin kişilik istihdam planının ikinci etabı, 2025’in ilk ayında hayata geçiyor.

Peki hangi kadrolara alım yapılacak? Edinilen bilgilere göre başvurular; infaz koruma memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför ve bekçi gibi kadrolar için açılacak.

Başvuru şartları da netleşmeye başladı. En az lise mezunu adayların başvurabileceği personel alımlarında genel KPSS puan şartı 70, güvenlik görevlisi pozisyonunda ise 60 puan olarak uygulanacak.

İlanın Ocak ayında yayınlanması ve başvuruların e-Devlet üzerinden online alınması bekleniyor. Başvuru sürecinin ardından adaylar sözlü mülakat aşamasına katılacak.

#Adalet Bakanlığı Personel Alımı
#İkm Alımı
#Kamu Personel İlanları
#Memur Alımı 2025
#15 Bin Memur
#Kpss Şartı
#Zabıt Katibi Başvuru
#Mübaşir Alımı
#Ocak Ayı Alımları
#Devlet Kadro İlanları
