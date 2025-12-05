KYK ödemeleri başlıyor! Hangi gün yatacak? Kimlik numarasına göre tablo

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi ödemeleri başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ödemelere bu ay itibarıyla yeniden başlıyor.

KYK burs ve kredi ödemeleri, her ay olduğu gibi bu dönemde de öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

KYK Ödeme Takvimi (T.C. Kimlik Numarasına Göre):

Sonu 0 olanlar: 6. gün

Sonu 2 olanlar: 7. gün

Sonu 4 olanlar: 8. gün

Sonu 6 olanlar: 9. gün

Sonu 8 olanlar: 10. gün

Ödemeler, öğrencilerin Ziraat Bankası'ndaki Bankkart Genç hesaplarına yatırılıyor. Kartını teslim alan öğrenciler, ATM'den nakit çekebilir ya da kartlarını alışverişlerde kullanabilirler.

İlk Defa KYK Alacaklar İçin Müjde

Bu yıl ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere, Ekim ayını da kapsayan toplu ödeme yapılacak. Toplu ödeme tarihi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

KYK ödeme detaylarını ve kişiye özel bilgileri öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden burs/kredi sorgulama ekranına ulaşabilirler.