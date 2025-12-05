Dolar
42,5354 %0.07
Euro
49,5729 %-0.06
Gram Altın
5.746,23 % -0,12
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Futbol şöleni başlıyor! 2026 Dünya Kupası grup maçları ne zaman?

Futbol şöleni başlıyor! 2026 Dünya Kupası grup maçları ne zaman?

2026 Dünya Kupası’nın grup aşaması 11 Haziran’da başlıyor! Açılış Mexico City’de, final ABD’de oynanacak. İşte maç tarihleri ve turnuva formatı...

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Futbol şöleni başlıyor! 2026 Dünya Kupası grup maçları ne zaman?
Okunma Süresi: 1 dk

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu için geri sayım başladı! 2026 FIFA Dünya Kupası, bugüne kadarki en büyük turnuva formatıyla ve ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği grup aşamasının tarihleri ise belli oldu.

FIFA’nın resmi açıklamasına göre turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026’da, futbol tarihine tanıklık etmiş ikonik stadyumlardan biri olan Azteca Stadyumu’nda (Mexico City, Meksika) oynanacak.

Grup maçları, 11 Haziran – 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak ve tam 17 gün boyunca sürecek. Karşılaşmalar, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada genelindeki 16 şehirde gerçekleşecek.

Turnuvada bu yıl birçok “ilk” yaşanacak:

Takım sayısı ilk kez 48’e çıkarıldı.

Toplam 104 maç oynanacak.

Gruplarda 4’erli 12 grup yer alacak.

İlk 2 sıradaki takımlar ve en iyi 8 üçüncü, son 32 turuna yükselecek.

Final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan 82.500 kişilik MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

#2026 Dünya Kupası
#Fıfa World Cup 2026
#Grup Maçları
#Açılış Tarihi
#Azteca Stadyumu
#Metlife Finali
#48 Takım
#Abd Meksika Kanada
#Dünya Kupası Formatı
#Futbol Şöleni
Adalet Bakanlığı’na 15 bin personel: Hangi kadrolara alım var?
Adalet Bakanlığı’na 15 bin personel: Hangi kadrolara alım var?
#Genel / 05 Aralık 2025
On Numara sonuçları açıklandı! 10 bilen yine çıkmadı
On Numara sonuçları açıklandı! 10 bilen yine çıkmadı
#Genel / 05 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Galatasaray Sahaya Çıkıyor! Union Maçı Ne Zaman, Osimhen Yetişecek mi?
Galatasaray Sahaya Çıkıyor! Union Maçı Ne Zaman, Osimhen Yetişecek mi?
Spor
Osimhen Derbide Sahada Olacak mı? Galatasaray'da Sakatlık Belirsizliği Devam Ediyor
Osimhen Derbide Sahada Olacak mı? Galatasaray'da Sakatlık Belirsizliği Devam Ediyor
Türkiye Kupası Grup Maçları Tarihleri ve Fikstürü Açıklandı
Türkiye Kupası Grup Maçları Tarihleri ve Fikstürü Açıklandı
Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, Dağların Kalbine Mühendislik İmzası Atıyor
Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, Dağların Kalbine Mühendislik İmzası Atıyor
Bade İşçil'in Kadın Arkadaşlıkları Üzerine Yaptığı Açıklamalar Dikkat Çekti
Bade İşçil'in Kadın Arkadaşlıkları Üzerine Yaptığı Açıklamalar Dikkat Çekti
Rusya, Snapchat'e Erişim Engeli Getirdi
Rusya, Snapchat'e Erişim Engeli Getirdi
30 Bin TL’lik Seyyanen Zam Teklifi Geri Çekildi
30 Bin TL’lik Seyyanen Zam Teklifi Geri Çekildi
Bursa'da Kamyonette Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Bursa'da Kamyonette Tarihi Eserler Ele Geçirildi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft