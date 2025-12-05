Futbol şöleni başlıyor! 2026 Dünya Kupası grup maçları ne zaman?

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu için geri sayım başladı! 2026 FIFA Dünya Kupası, bugüne kadarki en büyük turnuva formatıyla ve ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği grup aşamasının tarihleri ise belli oldu.

FIFA’nın resmi açıklamasına göre turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026’da, futbol tarihine tanıklık etmiş ikonik stadyumlardan biri olan Azteca Stadyumu’nda (Mexico City, Meksika) oynanacak.

Grup maçları, 11 Haziran – 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak ve tam 17 gün boyunca sürecek. Karşılaşmalar, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada genelindeki 16 şehirde gerçekleşecek.

Turnuvada bu yıl birçok “ilk” yaşanacak:

Takım sayısı ilk kez 48’e çıkarıldı.

Toplam 104 maç oynanacak.

Gruplarda 4’erli 12 grup yer alacak.

İlk 2 sıradaki takımlar ve en iyi 8 üçüncü, son 32 turuna yükselecek.

Final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan 82.500 kişilik MetLife Stadyumu’nda oynanacak.