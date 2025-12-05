On Numara sonuçları açıklandı! 10 bilen yine çıkmadı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 5 Aralık 2025 tarihli On Numara çekilişinin sonuçları belli oldu. Saat 20.00’de gerçekleştirilen 97. hafta çekilişi şans oyunu tutkunlarını ekran başına kilitlerken, büyük heyecan bir kez daha hüsranla sonuçlandı.

4.497.820,35 TL’lik büyük ikramiye, bu hafta da sahibini bulamadı. 10 bilen çıkmayınca, dev ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Talih kuşunun yine kimseye konmaması sosyal medyada gündem olurken, gözler şimdi 8 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan yeni çekilişe çevrildi.

Kazandıran numaralar ise şöyle sıralandı:

1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 20 - 23 - 24 - 25 - 28 - 29 - 34 - 50 - 64 - 65 - 69 - 76 - 77 - 79 - 80

En dikkat çeken kategori ise 0 bilenler oldu. Tam 81.069 kişi, hiçbir doğru bilmemesine rağmen 32,75 TL’lik ödül kazandı. Öte yandan 9 bilen 39 kişi 19.478 TL, 8 bilen 928 kişi ise 1.023 TL aldı.

Büyük ikramiyenin hala kime çıkacağı ise merak konusu. Şansını bir kez daha denemek isteyenler için yeni çekiliş 8 Aralık 2025 Pazartesi, saat 20.00’de yapılacak.