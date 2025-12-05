Dolar
42,5099 %0.01
Euro
49,4910 %-0.22
Gram Altın
5.768,99 % 0,28
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Türkiye Kupası Grup Maçları Tarihleri ve Fikstürü Açıklandı

Türkiye Kupası Grup Maçları Tarihleri ve Fikstürü Açıklandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Türkiye Kupası Grup Maçları Tarihleri ve Fikstürü Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Saat 15.00'te başlayan çekimle birlikte, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri de netleşti. Futbolseverler için en çok merak edilen konulardan biri ise "Türkiye Kupası grup maçları ne zaman?" sorusu oldu.

Türkiye Kupası Grup Maçları Takvimi

TFF tarafından belirlenen takvime göre, Türkiye Kupası grup maçlarının ilk karşılaşmaları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak. Grupların son maçları ise 3, 4 ve 5 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu tarihler, takımların grup aşamasındaki performanslarını belirleyecek önemli maçlar olarak ön plana çıkıyor.

Gruplar ve Maç Fikstürü

Kura çekiminin ardından grup dağılımları da netleşti. C Grubu'nda Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma, iki ezeli rakip arasında önemli bir mücadele olarak dikkat çekiyor. Gruplar ise şu şekilde oluştu:

A Grubu: Galatasaray, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Fethiyespor

B Grubu: Samsunspor, Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği, Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Aliağa Futbol

C Grubu: Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı

Bu gruplardaki takımlar, Türkiye Kupası'nda ilerlemek ve şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak için mücadele edecek. Futbolseverler, gruplardaki maçların sonuçlarını ve takımların performanslarını yakından takip edecek.

Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, Dağların Kalbine Mühendislik İmzası Atıyor
Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, Dağların Kalbine Mühendislik İmzası Atıyor
#Politika / 05 Aralık 2025
Bade İşçil'in Kadın Arkadaşlıkları Üzerine Yaptığı Açıklamalar Dikkat Çekti
Bade İşçil'in Kadın Arkadaşlıkları Üzerine Yaptığı Açıklamalar Dikkat Çekti
#Magazin / 05 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Bursa'da Kamyonette Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Bursa'da Kamyonette Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Gündem
Murat Sancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Gözaltına Alındı
Murat Sancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Gözaltına Alındı
Rusya, Snapchat'e Erişim Engeli Getirdi
Rusya, Snapchat'e Erişim Engeli Getirdi
30 Bin TL’lik Seyyanen Zam Teklifi Geri Çekildi
30 Bin TL’lik Seyyanen Zam Teklifi Geri Çekildi
İnfaz Düzenlemelerini İçeren '11'inci Yargı Paketi' Komisyonda Kabul Edildi
İnfaz Düzenlemelerini İçeren '11'inci Yargı Paketi' Komisyonda Kabul Edildi
2025’in En Tatlı Gündemi: Ünlülerden Peş Peşe Bebek Müjdeleri!
2025’in En Tatlı Gündemi: Ünlülerden Peş Peşe Bebek Müjdeleri!
Meta'nın Metaverse Bütçesinde Yüzde 30'a Varan Kesinti Planı
Meta'nın Metaverse Bütçesinde Yüzde 30'a Varan Kesinti Planı
PFDK'dan Kahramanmaraş İstiklalspor'a 80 Bin Lira Ceza
PFDK'dan Kahramanmaraş İstiklalspor'a 80 Bin Lira Ceza
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft