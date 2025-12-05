Türkiye Kupası Grup Maçları Tarihleri ve Fikstürü Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Saat 15.00'te başlayan çekimle birlikte, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri de netleşti. Futbolseverler için en çok merak edilen konulardan biri ise "Türkiye Kupası grup maçları ne zaman?" sorusu oldu.

Türkiye Kupası Grup Maçları Takvimi

TFF tarafından belirlenen takvime göre, Türkiye Kupası grup maçlarının ilk karşılaşmaları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak. Grupların son maçları ise 3, 4 ve 5 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu tarihler, takımların grup aşamasındaki performanslarını belirleyecek önemli maçlar olarak ön plana çıkıyor.

Gruplar ve Maç Fikstürü

Kura çekiminin ardından grup dağılımları da netleşti. C Grubu'nda Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma, iki ezeli rakip arasında önemli bir mücadele olarak dikkat çekiyor. Gruplar ise şu şekilde oluştu:

A Grubu: Galatasaray, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Fethiyespor

B Grubu: Samsunspor, Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği, Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Aliağa Futbol

C Grubu: Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı

Bu gruplardaki takımlar, Türkiye Kupası'nda ilerlemek ve şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak için mücadele edecek. Futbolseverler, gruplardaki maçların sonuçlarını ve takımların performanslarını yakından takip edecek.