Türkiye ve Polonya Short Track (sürat pateni) Milli Takımları, 2026 İtalya Kış Olimpiyatları yolunda önemli bir hazırlık sürecine girdi. Ekim ayında başlayacak Dünya Kupası yarışları öncesinde Erzurum’da bir araya gelen iki ülke sporcuları, hem bireysel hem de takım bazında performanslarını artırmayı hedefliyor.

Haziran ayının ilk haftasında Kazakistan Milli Takımı ile ortak kamp yapan Türkiye Short Track Milli Takımı, şimdi de Polonyalı patencilerle antrenmanlarını sürdürüyor. Kamp, Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu’nda yüksek irtifa avantajından yararlanılarak gerçekleştiriliyor.

“Hedefimiz olimpiyatta 5 sporcuyla yarışmak”

Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev, 2026 Kış Olimpiyatları için büyük hedefler belirlediklerini belirterek, “Daha önce 2022’de sadece bir sporcuyla olimpiyatlara katıldık. Bu kez bayrak takımında ilk 8'e girerek 5 sporcuyla olimpiyat kotası almak istiyoruz” dedi.

Sultangaliyev, kamp ortamından memnun olduklarını belirterek, “Yüksek rakım, kondisyon ve teknik gelişim açısından büyük avantaj sağlıyor. Erzurum’daki bu salon, dünya standartlarında. Amacımız bu tesisi uluslararası kamp merkezi haline getirmek” diye konuştu.

“Türklerle çalışmak bize çok şey katıyor”

Polonya Short Track Milli Takımı Başantrenörü Urszula Kaminska ise Erzurum’daki kampın ilk kez takım halinde deneyimlendiğini söyledi. Kaminska, “Tesisler son derece kaliteli, pist güvenli ve uluslararası standartlarda. Sünger bariyerler, pist güvenliği açısından fark yaratıyor” dedi.

Türk patencilerin seviyesinin yükseldiğini ve kendileriyle denk performansa ulaştığını ifade eden Kaminska, “Rakip olsak da birlikte çalışmak her iki takım için de çok faydalı. Eksikleri birlikte tamamlıyor, tecrübeleri paylaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaminska, Türkiye’nin Short Track branşında son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, “Geçen yıl bayrak yarışında rekor kırdılar. Yeni sporcularla güçlenen bu takımın olimpiyatlara gitme şansı çok yüksek” diye konuştu.

Erzurum, kış sporlarında merkez olma yolunda

Yüksek rakımı ve dünya standartlarındaki tesisiyle Erzurum, sadece Türkiye’nin değil, yabancı sporcuların da gözdesi haline geliyor. Yaz kampı için ideal ortam sunan kent, son yıllarda çok sayıda milli takımı ağırlayarak uluslararası kamp destinasyonu olarak öne çıkıyor.