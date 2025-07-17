Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi sahilinde kıyıya vuran çok sayıda kefal balığı, çevre sakinlerinde tedirginlik yarattı. Gözle görülen ölümler sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Numuneler laboratuvara gönderildi

Kıyıya vuran balıkları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, hem balıklardan hem de deniz suyundan numuneler aldı. Yapılacak analizlerle ölüm nedenlerinin netleşmesi bekleniyor.

İlk tespitlere göre, sahilde ölü bulunan balıkların tamamı kefal cinsi. Suyun kahverengiye dönmesi ise dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

Deniz suyunun rengi değişti

Olay yerinde yapılan gözlemlerde, deniz yüzeyinin kahverengimsi bir ton aldığı görüldü. Uzmanlar, bu tür renk değişimlerinin kirlilik, plankton yoğunluğu ya da su sıcaklığındaki ani değişimlerden kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.

Yetkililer, sonuçlar belli olana kadar vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.