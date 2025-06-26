Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, “Up All Night: Live in 2025” turnesi kapsamında 5 Ağustos'ta İstanbul'da sahne alacak. İstanbul Festivali kapsamında TemaCC işbirliğiyle düzenlenecek konser, müzikseverler için unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapacak.

Lopez 50 hayranıyla özel olarak buluşacak

Konserin en dikkat çeken kısmı ise “Meet & Greet” bileti sahiplerine özel etkinlik olacak. Sınırlı sayıdaki bu özel biletlerden alan 50 şanslı hayran, konser öncesi Jennifer Lopez ile birebir tanışma ve sohbet etme fırsatı yakalayacak.

Ayrıca bu özel buluşma kapsamında hayranlar, ünlü yıldızla hatıra fotoğrafı da çektirebilecek. VIP bilet sahipleri, konser alanına özel bir girişten alınacak ve etkinliği VIP alanından izleyebilecek.

Biletler satışta, VIP biletler yakında açılacak

Konserin normal biletleri halihazırda “istanbulfestivali.com” ve “bubilet” platformlarında satışa sunulmuş durumda. Meet & Greet biletleri ise kısa süre içinde satışa çıkacak ve sınırlı sayıda olacak.

Jennifer Lopez, sahne performansı, enerjisi ve hayranlarıyla kurduğu sıcak bağ ile İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.