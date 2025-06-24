Bursa Devlet Tiyatrosu, 2023-2024 sezonunu bugüne kadarki en yüksek seyirci sayısıyla tamamladı. Kurum Müdürü Sezai Yılmaz, 534 temsilde 135 bin 911 izleyiciye ulaştıklarını belirterek, tiyatroya olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Geniş repertuvar, dolu salonlar

Bursa Devlet Tiyatrosu, sezon boyunca klasiklerden çağdaş eserlere, yerli yazarlardan dünya tiyatrosunun önemli isimlerine kadar uzanan zengin bir repertuvarla sahne aldı. 10’u yeni olmak üzere toplam 21 farklı projeyle perdelerini açan tiyatro, sadece Bursa’da 97 bin 347 kişiye ulaştı.

Açık hava gösterileri, turneler ve çocuk oyunlarıyla tiyatronun her yaş grubuna taşındığını belirten Yılmaz, “3 ülke ve 23 ilde oyunlarımızı sahneleyerek daha geniş kitlelere ulaştık” dedi.

Bursa’nın tüm ilçelerine tiyatro gitti

Bu sezon başlatılan özel bir projeyle Bursa’nın 17 ilçesinde ilk kez aynı sezon içinde oyunlar sahnelendi. Sezai Yılmaz, bu uygulamanın büyük ilgi gördüğünü ve devam edeceğini söyledi.

Ayrıca Devlet Tiyatrosu'nun 53 yıllık geleneğini sürdüren Feraizcizade Gençlik Kursu’ndan mezun olan 25 öğrenci, “Kafkas Tebeşir Dairesi” adlı oyunla sahneye çıktı. Mezuniyet sonrası öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Uluslararası Balkan Festivali’ne ev sahipliği

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali de büyük ilgi gördü. 12 farklı mekanda 78 temsil ve 37 oyun sahnelenirken, atölye çalışmaları ve ortak üretimlerle uluslararası işbirlikleri güçlendirildi.

Tiyatro sosyal sorumluluğu da ihmal etmedi

“Sevgi Evleri” projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliği yapan Bursa Devlet Tiyatrosu, çocuklara tiyatroyu sevdirmek adına çalışmalar yürüttü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de okullarda tiyatro etkinlikleri düzenlendi.

Yeni sezonda daha güçlü projeler yolda

Yılmaz, gelecek sezon için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Repertuvar çalışmalarının Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Başrejisör Sükun Işıtan ile koordineli şekilde yürütüldüğünü aktardı.

“Salonlarımızı dolduran izleyicilerimize teşekkür ederiz” diyen Yılmaz, yeni sezonda daha yaratıcı ve kapsayıcı projelerle sahnede olacaklarını söyledi.