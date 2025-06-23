Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), çocuklara yönelik tek perdelik müzikli tiyatro oyunu “Okulumuz Orman”ı yarın izleyiciyle buluşturuyor. Oyun, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi’nde sahnelenecek.

Hayal gücü ve doğa sevgisi bir arada

Metin Bayram’ın yazıp yönettiği “Okulumuz Orman”, hayvanat bahçesine gitmeyi planlayan bir grup öğrencinin kendilerini bir anda gerçek bir ormanda bulmalarıyla başlıyor. Ormandan çıkmak için hayvanların yardımına başvuran çocukların yaşadığı macera, doğa sevgisini ve dayanışmayı ön plana çıkarıyor.

Sahne arkasında güçlü ekip

Oyunun koreografisi Özgün Barılı’ya, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk’a, dekorları Hakkı Kandır’a ait. Görsel dünyayı zenginleştiren video projeksiyon Murat Turgut’a, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz’a emanet.

Gösterim yarın saat 11.00’de

“Okulumuz Orman” çocuklara eğlenceli olduğu kadar öğretici bir tiyatro deneyimi sunacak. Oyun, 24 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Zehra Yıldız Sahnesi’nde izlenebilecek.