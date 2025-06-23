Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Memur-Sen’in 30. yıl programında yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimin daha büyük bir çatışmaya dönüşmemesi için aktif diplomasi yürüttüğünü belirterek, “İsrail ve destekçilerinin İran’a yönelik saldırılarının daha büyük bir felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz,” dedi.

“İran’ın egemenliğini hedef alan saldırıları asla kabul etmeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırıların sadece bir ülkeyi değil, tüm bölgenin istikrarını tehdit ettiğini söyledi. “İran’ın egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin güvenliği kırmızı çizgimizdir”

Türkiye’nin güvenlik politikalarına da değinen Erdoğan, halkın kaygı duymaması gerektiğini vurgulayarak, “Milletimiz gönlünü ferah tutsun. 86 milyonun kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız,” dedi.

Kamu çalışanlarına sözleşme mesajı: Refah ve denge birlikte sağlanacak

Ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin açıklamalar da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarının toplu sözleşme sürecinde dengeli ve adil bir yaklaşım sergileneceğini belirtti. “Refahı artırırken ekonomik gerçekleri de gözetiyoruz. 600 bin işçimizin süreci devam ediyor, adil bir sonuç için çalışıyoruz,” dedi.

Milli markalara boykot çağrılarına tepki

Konuşmasının sonunda milli markaların hedef gösterilmesine de tepki gösteren Erdoğan, “Yeni boykot listeleriyle istihdam sağlayan milli markaları hedef göstermek gaflet değilse açıkça ekonomiye karşı bir sabotajdır,” dedi.