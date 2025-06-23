İran’ın Gilan eyaletinde, İsrail adına casusluk ve sabotaj faaliyetleri yürüttükleri öne sürülen 36 kişi gözaltına alındı. Gilan Emniyet Müdürü Hüseyin Hasanpur’un açıklamasına göre, şüpheliler askeri bölgeleri drone ile görüntüleme, kundaklama, patlayıcı üretimi ve muhalif gruplarla temas gibi suçlamalarla adli mercilere sevk edildi.

Patlayıcılar ve haberleşme cihazları ele geçirildi

Operasyon kapsamında 20 akü, 15 haberleşme cihazı, 1 drone, 4 el yapımı bomba, 2 uydu internet alıcısı, 50 patlamaya hazır madde ve 39 yasa dışı elektronik ekipman ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, olayın İsrail bağlantılı organize bir faaliyet olduğunu iddia etti.

İsrail-İran gerilimi gölgesinde yeni bir adım

Söz konusu gözaltı dalgası, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer ve askeri hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından geldi. İranlı yetkililere göre, saldırılarda üst düzey komutanlar ve nükleer bilim insanları dahil çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırılarda 430 sivil öldü, 3.500’den fazla kişi yaralandı. İran’ın karşı saldırılarında ise İsrail tarafında 24 kişi öldü, 1.272 kişi yaralandı.

Bölgedeki tansiyon yeniden tırmanıyor

Casusluk ve sabotaj şüphelilerine yönelik operasyon, iki ülke arasındaki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, sivillerin hedef alınmasına tepki göstererek diplomatik çözüm çağrısında bulunmuştu.