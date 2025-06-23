Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye personeli hızla sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye hem hava araçları hem de kara ekipleri yönlendirildi. Alevlerin çevredeki yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramaması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor

İtfaiye ve orman ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Bölgedeki rüzgârın etkisiyle yangının zaman zaman ilerlediği, ancak ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.