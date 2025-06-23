İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan ve “İsrail’in yıkılışına geri sayım yapan” sembolik saatin yer aldığı Filistin Meydanı’nı vurduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, iddiaların ardından olay yerine giderek bölgeyi görüntüledi.

Yapılan gözlemlerde, söz konusu sembolik saatin yerinde durduğu ve meydanda herhangi bir hava saldırısına dair belirgin bir iz bulunmadığı belirlendi.

Saldırı değil, ses bombası patlaması

Meydanın ilerisinde yer alan bir dükkânda cam kırıkları tespit edilirken, AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, bu hasar bir ses bombası nedeniyle oluştu. Bombayı atan kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

Tahran’ın farklı noktalarına saldırı düzenlendi

Öte yandan İsrail'in Tahran’ın kuzey ve doğusundaki bazı bölgeleri hedef aldığı bildirildi. İranlı yetkililere göre, saldırılarda bir elektrik dağıtım tesisi, sivil yerleşim alanları ve Evin Cezaevi zarar gördü.

Ancak Filistin Meydanı’nın bu saldırıların hedefi olmadığı açıkça ortaya konmuş oldu.