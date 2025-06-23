Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki insani krize yanıt olarak Filistin’e toplam 202 milyon avroluk yardım paketi açıkladı. Yardımın büyük bölümü kamu hizmetleri ve sağlık alanında kullanılacak.

150 milyon avro Filistin yönetimine aktarılacak

AB Komisyonu’nun açıklamasına göre, 150 milyon avro doğrudan Filistin yönetimine aktarılacak. Bu kaynakla kamu çalışanlarının maaşları, özellikle sağlık ve eğitim personelinin ödemeleri karşılanacak, temel hizmetlerin devamlılığı sağlanacak.

UNRWA’ya 52 milyon avro destek

Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mültecilere hizmet veren Birleşmiş Milletler Ajansı UNRWA’ya ise 52 milyon avro tahsis edildi. Bu fon, eğitim ve sağlık gibi temel insani hizmetlerin sürdürülmesine katkı sağlayacak.

AB’den iki devletli çözüm vurgusu

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AB Komisyonu’nun Akdeniz’den sorumlu üyesi Dubravka Suica, “Gazze’deki insani tablo feci, Batı Şeria’da koşullar kötüleşiyor” diyerek, AB’nin iki devletli çözümden yana tutumunu yineledi. Suica, bölgede sürdürülebilir barış için temel hizmetlerin aksamadan sürdürülmesinin hayati olduğunu ifade etti.