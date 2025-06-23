CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırısının ardından Türkiye’nin doğu sınırında ciddi bir radyasyon tehdidi oluştuğunu söyledi. CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Şahbaz, özellikle Van, Hakkari, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars gibi illerde acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

“Halk sağlığı felaketiyle karşı karşıyayız”

Şahbaz, saldırının sadece İran’ı değil, tüm bölge ülkelerini tehdit ettiğini belirterek, “Bu bir halk sağlığı felaketidir” ifadesini kullandı. Nükleer tesislere yapılan saldırı sonrası iyonize radyasyon ve toksik kimyasalların yayılma riski bulunduğuna dikkat çekti.

Özellikle tarımsal ve hayvansal üretimin radyasyondan etkilenme riski olduğunu vurgulayan Şahbaz, “Kirlenmiş su ve gıda zinciri halk sağlığını doğrudan tehdit ediyor” dedi.

“Tahliye, iyodür dağıtımı ve şeffaf raporlama şart”

Şahbaz, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bölgede çevresel ve sağlık etkilerini izlemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, radyasyon riski altındaki bölgelerde halkın tahliyesi, potasyum iyodür dağıtımı ve sağlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ve AFAD’a çağrı: Acil denetim başlatılmalı

CHP’li Şahbaz, Sağlık Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na da çağrıda bulunarak, tarım ürünleri ve su kaynaklarında acil analiz yapılmasını, sonuçların halkla şeffaf biçimde paylaşılmasını istedi. Sınır illerinde radyasyon izleme sistemlerinin hızla devreye alınması gerektiğini söyledi.

Çalık için de çağrı yaptı

Basın toplantısında ayrıca, soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuksuz yargılanması gerektiğini belirten Şahbaz, “Hukuki süreç adil, hızlı ve insan onuruna yakışır şekilde yürütülmelidir” dedi.