CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davaya ilişkin ilk kez konuştu. “Kim ne yaparsa yapsın, CHP’yi meczupların ve müfterilerin karıştırmasına izin vermeyeceğiz,” diyen Özel, mahkeme sürecinin sonuçsuz kalacağını söyledi.

Özel, davanın 30 Haziran’da sonuçlanmasının mümkün olmadığını, büyük ihtimalle başka bir tarihe erteleneceğini belirterek, “Eninde sonunda bu dava bir sonuca varmadan kapanacak,” dedi.

KİPTAŞ iddiasına yanıt: Bir ispatlasınlar, istifa ederim

Özgür Özel, kurultayda oy karşılığı 100 KİPTAŞ konutu verildiği iddiasını kesin bir dille yalanladı. “Bir tane bile belge göstersinler, yarın istifa ederim. Ama ispatlamayan da haysiyetsizdir,” ifadesini kullandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in hâlâ kirada oturduğunu belirterek iddianın mantıksızlığını vurguladı.

İmamoğlu için ‘adaylık ofisi’ kuruldu

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” kurduklarını açıklayan Özel, seçim kampanyasının 81 il ve 973 ilçeye yayılacağını söyledi. Üç kişilik koordinasyon ekibiyle yürütülecek çalışmaların ilk programı Ankara’da yapılacak.

Yargı süreci başlasın çağrısı

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanmayan iddianameye tepki gösteren Özel, “Bir an önce iddianame yazılmalı. Yargı süreci başlasın, çünkü şu anda ‘silahların eşitliği’ yok,” açıklamasında bulundu. Özel, iddianamenin kabulüyle birlikte sürecin sağlıklı işleyeceğini savundu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı hedefte: Ücret kesildi, düşmanlık başladı

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatının İmamoğlu ile ilgili açıklamalarını sert dille eleştirdi. “Bu kişi partiden yıllarca para aldı, bizim dönemimizde kesildi. Şimdi iftiralarla partiye zarar vermeye çalışıyor,” diyen Özel, kendi avukatlarının partiden tek kuruş almadığını vurguladı.