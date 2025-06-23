İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer (66), memleketi Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ünye sevdalısı bir isimdi

Tuncer'in cenazesi, ilk olarak Ünye’nin Hamidiye Mahallesi Martoğlu Sokak’taki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, törende yaptığı konuşmada, “Ünye'yi, Ordu’yu, Karadeniz’i seven bir insandı. Yeri gerçekten doldurulamayacak bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun,” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da Tuncer’in Ünye’ye olan bağlılığına vurgu yaparak, “Kültüre ve sanata değer katan, Ünye’yi eserlerinde yaşatan bir isimdi,” ifadelerini kullandı.

Cenazeye yoğun katılım oldu

Duaların ardından Ünye Büyük Camii’ne getirilen cenaze, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte aile kabristanına defnedildi.

Ahmet Selim Tuncer’in eşi Nesrin Tuncer ile çocukları Sina ve Semih Tuncer, törende taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine önceki dönem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, çok sayıda belediye başkanı, siyasi ve sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.