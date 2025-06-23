İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 55 bin 998’e çıktı.

Her gün onlarca sivil ölüyor

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 317 kişi de yaralandı. Böylece yaralı sayısı toplamda 131 bin 559’a ulaştı.

İsrail’in 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesi 18 Mart’ta bozarak yeniden başlattığı saldırılarda şu ana kadar 5 bin 685 Filistinli yaşamını yitirdi, 19 bin 518 kişi yaralandı.

Yardım bekleyen siviller de hedefte

Bakanlık, yardım dağıtım noktaları yakınlarına yapılan saldırıların devam ettiğini açıkladı. Son 24 saatte 17 kişi daha yardım kuyruğundayken öldürüldü, 136 kişi ise yaralandı.

27 Mayıs’tan bu yana söz konusu saldırılarda ölenlerin sayısı 467’ye, yaralıların sayısı ise 3 bin 602’ye yükseldi.

Enkaz altında hâlâ binlerce kişi var

Gazze genelinde yüzlerce bina yerle bir olmuş durumda. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu belirtilirken, çok sayıda kayba hâlâ ulaşılamıyor.