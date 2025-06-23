Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın "çok zamanında ve kritik" bir zirve olduğunu belirtti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Moratinos, küresel diplomatik gerilimin arttığı bir dönemde İslam dünyasının bir araya gelerek barış ve adalet çağrısı yapmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

“Erdoğan ve Fidan diplomasiyi önceleyen bir çizgide”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çözüm odaklı diplomasi anlayışını övgüyle değerlendiren Moratinos, “Barışı, diyaloğu ve karşılıklı anlayışı önceleyen bu liderlik çok değerli. Bu çabaların altını çizmek gerekir” dedi.

İslam dünyası saygı ve onuru hak ediyor

Toplantının ana teması olan “Dönüşen Dünyada İİT” başlığı çerçevesinde konuşan Moratinos, İslam dünyasının küresel düzende daha adil ve saygın bir yer edinmesi gerektiğini vurguladı.

“Yaklaşık 2 milyar Müslüman’ın oluşturduğu bu topluluk, her kıtada varlık gösteriyor ve adalet, onur, saygı içinde yaşama hakkına sahip” diyen Moratinos, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet söylemlerine karşı net bir duruş sergilenmesi çağrısında bulundu.

İslamofobi ile mücadelede 10 maddelik eylem planı

İstanbul’daki zirvede ilk kez BM’nin İslamofobiyle Mücadele Planı’na dair detayları da paylaşan Moratinos, 10 maddelik küresel bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Bu plan çerçevesinde sosyal medyadaki nefret söylemleriyle mücadele, yasal boşlukların kapatılması, kutsal alanların haritalandırılarak korunması ve ülkelerin ulusal stratejilerinin desteklenmesi gibi adımlar öne çıkıyor.

“Bu planı önümüzdeki yıl New York’ta uluslararası bir zirvede duyurmayı hedefliyoruz” diyen Moratinos, İslam ülkelerinin görüşlerini dinlemek üzere birçok başkentte temaslarda bulunacağını aktardı.

İİT ile yakın işbirliği ve Türkiye vurgusu

Moratinos, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kendisine verdiği destekten de söz ederek, İİT’nin BM’de özel temsilciliğin oluşturulmasında öncü rol oynadığını belirtti.

İslamofobiyle mücadelede İİT Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı ile birlikte çalışacaklarını açıklayan Moratinos, Türkiye'nin bu süreçteki aktif rolünü de şu sözlerle övdü:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten büyük onur duydum. Kendisi Medeniyetler İttifakı’nın kurucularından biri. Türkiye bu vizyonla her zaman barıştan ve diplomatik çözümlerden yana oldu.”