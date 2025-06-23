Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi içinde yer alan Karataş Plajı’ndaki bir otel, arıtılmamış atık suları dereye boşalttığı gerekçesiyle 1 milyon 337 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Atık su doğrudan dereye verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Muğla İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, otelin arıtma tesisi olmadan atık suları Değirmenboğazı Deresi’ne doğrudan deşarj ettiği belirlendi.

Tespit üzerine 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tutanak tutularak idari işlem başlatıldı. Otelin, Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle ceza iki katına çıkarılarak 1 milyon 337 bin 354 TL olarak uygulandı.

Aynı otele daha önce de ceza kesilmişti

Bakanlık ekipleri, aynı işletmeyle ilgili olarak 31 Mayıs’ta yapılan başka bir denetimde de ciddi usulsüzlükler tespit etmişti.

Otelin kaçak bina, giyinme kabinleri, tuvalet-duş üniteleri, cankurtaran kulesi ve deniz içine yüzer iskele yaptığı; ayrıca plajda izinsiz peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Bu nedenlerle otel hakkında 3 milyon 343 bin 272 lira daha idari ceza uygulanmıştı.

Denetimler artarak sürecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özellikle ÖÇK bölgelerinde çevreye zarar veren yapı ve uygulamalara karşı denetimlerin sıklaştırılacağını ve yasal sürecin titizlikle takip edileceğini bildirdi.