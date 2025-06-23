MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin İran’daki üç nükleer tesisi bombalamasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, saldırıyı "skandal ve sorumsuz bir girişim" olarak tanımladı.

"Fiili savaşın parçası olmak büyük tehlike"

Bahçeli, ABD’nin İran ile İsrail arasındaki gerilime doğrudan dahil olmasını büyük bir hata olarak değerlendirdi. Açıklamasında, hedef tespiti yapıldığı iddia edilen üç nükleer tesisin vurulmasının uluslararası hukuku hiçe sayan bir eylem olduğunu belirtti.

“Sorumsuzluk örneği ve barışı tehdit ediyor”

“ABD’nin bu saldırısı, bölgede kalıcı barışı zora sokmakla kalmamış, aynı zamanda küresel güvenliği de riske atmıştır” diyen Bahçeli, nükleer tesislerin hedef alınmasının son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

İsrail-İran çatışması hakkında muvafık bir pozisyon almak mecburiyeti olduğunu belirten Bahçeli şunları söyledi:

''Durum çok ciddidir, hedef ülkeler kataloğunu doğru okumak ve yorumlamak, buna muvafık pozisyon almak mecburiyeti bağımsızlık ve beka meselesidir"