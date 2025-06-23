Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğine yönelik açıklamaları değerlendirdi. Kallas, böyle bir adımın “son derece tehlikeli” olacağını ve bunun “hiç kimse için iyi sonuçlar doğurmayacağını” ifade etti.

Stratejik geçiş noktası vurgusu

Kallas, Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji arzı açısından stratejik bir geçiş noktası olduğunu hatırlatarak, bu rotanın kapanmasının hem bölgesel hem de küresel istikrarı tehdit edeceğini söyledi.

“İran’ın böyle bir yola başvurması, tansiyonu yükseltmekten başka bir sonuç doğurmaz,” diyen Kallas, Avrupa Birliği’nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından yana olduğunu vurguladı.

Tansiyonun düşürülmesi çağrısı

AB yetkilisi, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini belirtti. Açıklamada, enerji güvenliğini tehdit edecek adımlardan kaçınılması gerektiğinin de altı çizildi.