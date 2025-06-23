Bingöl’ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların ortak müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yazkonağı ve Yolaçtı köyleri arasında alevler yükseldi

Yangın, Genç ilçesine bağlı Yazkonağı ile Yolaçtı köyleri arasında bulunan ormanlık alanda başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Genç Belediyesi’ne bağlı itfaiye araçları sevk edildi.

Ekipler ve köylüler birlikte müdahale etti

Yangına hem profesyonel ekipler hem de köy sakinleri müdahale etti. Zorlu arazide yürütülen mücadele sayesinde yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Yetkililer, bölgede yangının yeniden başlamasını önlemek amacıyla soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Bingöl Valiliği ve Orman Müdürlüğü, ormanlık alanlarda dikkatli olunması ve şüpheli durumların derhal bildirilmesi çağrısında bulundu.