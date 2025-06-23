Garanti BBVA, uluslararası finans yayıncılığı alanında prestijli bir yere sahip olan Global Finance dergisi tarafından sekizinci kez “Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası” ödülüne layık görüldü.

Uluslararası platformda sekizinci ödül

37 yıldır bankacılık sektöründeki başarılı uygulamaları değerlendiren Global Finance, 2025 yılı ödüllerinde Garanti BBVA’nın nakit yönetimi alanındaki bütüncül yaklaşımını ve müşteri odaklı çözümlerini bir kez daha ödüllendirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, Garanti BBVA’nın nakit yönetimi süreçlerini ticaret zincirinin tüm aşamalarını kapsayacak şekilde kurguladığı ve müşterilerine tedarikten tahsilata kadar her adımda entegre destek sunduğu belirtildi.

Müşteri odaklı dijital çözümler fark yarattı

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, nakit yönetiminin şirketler için taşıdığı önemin farkında olduklarını vurgulayarak, “Kullanıcıyı merkeze alıyor, teknolojiyi ve uzmanlığımızı birleştirerek müşterilerimizin iş süreçlerine değer katıyoruz” dedi.

Edige, “Rekabet gücünü artıran yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Global Finance gibi saygın bir kurum tarafından sekizinci kez bu ödüle layık görülmek, stratejik vizyonumuzun ve müşteri odaklı yaklaşımımızın bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

“Birlikte yaparız” anlayışı vurgulandı

Açıklamada, bankanın “birlikte yaparız” anlayışıyla sadece bugünün değil, müşterilerin gelecekteki ihtiyaçlarına da çözüm sunduğu aktarıldı. Garanti BBVA, nakit akışından finansal planlamaya kadar her adımda kurumsal müşterilerinin yanında olmaya devam edecek.