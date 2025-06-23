İstanbul’da sahte içki imalatı ve satışına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda on binlerce şişe ham madde ve tonlarca sahte içki ele geçirildi.

Tuzla, Esenyurt ve Başakşehir'de eş zamanlı baskın

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekipler, Tuzla, Esenyurt ve Başakşehir’de belirlenen adreslere yönelik dört ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Tonlarca sahte alkol ve binlerce malzeme ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, içki üretiminde kullanılan 50 bin şişe ham madde, 18 ton 936 litre alkollü sıvı, 1250 dolu içki şişesi, 920 boş şişe, 6 bin 800 sahte etiket ve 3 bin kapüşon ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin, yüksek miktarda sahte içki üretim kapasitesi sunduğu ve halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi.

Şüphelilere adli işlem başlatıldı

Yakalanan 9 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, sahte içki imalatına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Vatandaşlar ise sahte içkiye karşı daha fazla denetim yapılması ve halk sağlığını tehdit eden girişimlere karşı sert önlemler alınması çağrısında bulundu.