ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının ardından İsrail kamuoyunda ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik destek mesajları dikkat çekiyor. Ülkedeki dev bir dijital reklam panosuna, Trump’a hitaben “Teşekkürler Bay Başkan” ifadesi yansıtıldı.

Söz konusu mesaj, ABD’nin İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik hava saldırısının hemen ardından yayınlandı. Aynı panoda daha önce, “Bay Başkan, işi bitir” mesajı yer almıştı.

İsrail kamuoyundan açık destek

Geçtiğimiz hafta boyunca İsrail’de, ABD’nin İran’a askeri müdahalede bulunması gerektiği yönünde çağrılar yoğunlaşmıştı. ABD’nin saldırıya doğrudan katılması, bu beklentinin karşılık bulduğu şeklinde değerlendirildi.

İsrail medyası ve kamuoyu, ABD’nin müdahalesini “gecikmiş ama kararlı bir adım” olarak yorumlarken, Trump’a yönelik dijital teşekkür mesajı da bu memnuniyetin simgesi haline geldi.

Uluslararası tepkilere rağmen memnuniyet sürüyor

Trump’ın saldırı kararı dünya genelinde diplomatik tepkilere yol açarken, İsrail tarafı gelişmeden duyduğu memnuniyeti açıkça dile getiriyor. İsrail'deki son kamuoyu mesajı da bu tutumu yansıtan en dikkat çekici örneklerden biri oldu.