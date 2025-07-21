Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi’nde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Bilecik’in Osmaneli ilçesi sınırlarına kadar yayıldı. Yangının oluşturduğu yoğun duman bulutu, yüz kilometre uzaklıktaki Eskişehir kent merkezine kadar ulaştı.

Sabah saatlerinden itibaren kentte gözle görülür bir sis tabakası oluştu. Yoğun duman, adeta pus gibi kenti kaplarken, vatandaşlar araçlarının ve çatıların külle kaplandığını bildirdi.

Kül yağışı ve kötü koku hissedildi

Eskişehir'de birçok noktada sabah saatlerinde kül yağışı gözlemlendi. Araçların camları ve kaportaları gri bir tabakayla kaplanırken, açık alanda duman kokusu belirgin şekilde hissedildi.

Vatandaşlar, görüş mesafesinin azaldığını ve özellikle sabah saatlerinde nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi. Sağlık uzmanları, solunum rahatsızlığı olan bireylerin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Yangına müdahale sürüyor

Sakarya ve Bilecik’teki ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Bölgedeki sıcak hava ve kuvvetli rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için önlem alındığını, ancak dumanın etkisinin çevre illerde de hissedilebileceğini belirtti.

Eskişehir’de hava kalitesi düştü

Eskişehir’deki hava kalitesi, özellikle partikül madde yoğunluğu açısından sabah saatlerinde düşüş gösterdi. Meteoroloji ve çevre sağlığı birimleri, vatandaşlara pencere ve kapılarını kapalı tutmaları çağrısı yaptı.

Uzmanlar, rüzgarın yönüne göre dumanın etkisinin gün boyu devam edebileceğini ifade etti.