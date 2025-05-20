Dolar/TL, yeni işlem gününe artışla başladı ve 38,8630 seviyesine kadar yükseldi. Döviz kurlarında yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor.

Dün günü yüzde 0,3 değer kazancıyla 38,7770 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,2 primle 38,8630'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 43,7780, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 52,0360 seviyesinden satılıyor.

Dolar endeksinde düşüş izleniyor

Dolar endeksi, yüzde 0,3 gerileyerek 100,2 seviyesine çekildi. Küresel piyasalarda belirsizlikler devam ederken, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

ABD'nin kredi notunun düşürülmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmelerin etkisiyle varlık fiyatlamalarında dalgalanma gözleniyor. Ayrıca ABD’nin Çin ile olan ticaret görüşmeleri de piyasaların gündeminde yer alıyor.

Fed yetkililerinden belirsizlik vurgusu

ABD Merkez Bankası yetkilileri, ekonomik görünümle ilgili netlik sağlanmadan faiz adımı atılmasının zor olduğunu ifade ediyor. New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki oynaklığın belirsizliği artırdığını ve veriye dayalı politika izleyeceklerini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise ekonomik görünümün netleşmesinin birkaç ay alabileceğini, özellikle enflasyon beklentileri konusunda endişeli olduklarını belirtti.

Yurt içi ve yurt dışı veri gündemi yoğun

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı ÜFE’nin takip edileceğini ifade ediyor. Avrupa tarafında ise Avro Bölgesi'nin cari dengesi ve tüketici güven endeksi öne çıkıyor.