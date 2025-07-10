Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 15.30 itibarıyla açıklanan gösterge niteliğindeki döviz kurlarına göre, Amerikan doları 40 TL seviyesinin üzerine çıktı. Euro kuru ise 47 TL bandına yaklaştı.

Öne çıkan kurlar:

ABD Doları

Döviz alış: 39,9775 TL

Döviz satış: 40,0496 TL

Efektif satış: 40,1096 TL

Euro

Döviz alış: 46,8833 TL

Döviz satış: 46,9678 TL

Efektif satış: 47,0383 TL

İngiliz Sterlini

Döviz satış: 54,5730 TL

Efektif satış: 54,6548 TL Spot elektrik fiyatı yarın için 3 bin 400 liraya çıktı İçeriği Görüntüle

İsviçre Frangı

Döviz satış: 50,5122 TL

Kuveyt Dinarı

Döviz satış: 131,8193 TL

Efektif satış: 133,7966 TL

Çapraz kurlarda dikkat çekenler:

1 Euro = 1,1727 ABD Doları

1 ABD Doları = 146,22 Japon Yeni

1 ABD Doları = 7,1759 Çin Yuanı

1 ABD Doları = 3,6730 BAE Dirhemi

SDR değeri de güncellendi

TCMB verilerine göre, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR), 1,37169 dolar ve 54,8861 TL olarak hesaplandı.