Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 15.30 itibarıyla açıklanan gösterge niteliğindeki döviz kurlarına göre, Amerikan doları 40 TL seviyesinin üzerine çıktı. Euro kuru ise 47 TL bandına yaklaştı.
Öne çıkan kurlar:
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ABD Doları
Döviz alış: 39,9775 TL
Döviz satış: 40,0496 TL
Efektif satış: 40,1096 TL
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Euro
Döviz alış: 46,8833 TL
Döviz satış: 46,9678 TL
Efektif satış: 47,0383 TL
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İngiliz Sterlini
Döviz satış: 54,5730 TL
Efektif satış: 54,6548 TL
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İsviçre Frangı
Döviz satış: 50,5122 TL
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Kuveyt Dinarı
Döviz satış: 131,8193 TL
Efektif satış: 133,7966 TL
Çapraz kurlarda dikkat çekenler:
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1 Euro = 1,1727 ABD Doları
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1 ABD Doları = 146,22 Japon Yeni
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1 ABD Doları = 7,1759 Çin Yuanı
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1 ABD Doları = 3,6730 BAE Dirhemi
SDR değeri de güncellendi
TCMB verilerine göre, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR), 1,37169 dolar ve 54,8861 TL olarak hesaplandı.