Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 15.30 itibarıyla açıklanan gösterge niteliğindeki döviz kurlarına göre, Amerikan doları 40 TL seviyesinin üzerine çıktı. Euro kuru ise 47 TL bandına yaklaştı.

Öne çıkan kurlar:

  • ABD Doları
    Döviz alış: 39,9775 TL
    Döviz satış: 40,0496 TL
    Efektif satış: 40,1096 TL

  • Euro
    Döviz alış: 46,8833 TL
    Döviz satış: 46,9678 TL
    Efektif satış: 47,0383 TL

  • İngiliz Sterlini
    Döviz satış: 54,5730 TL
    Efektif satış: 54,6548 TL

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  • İsviçre Frangı
    Döviz satış: 50,5122 TL

  • Kuveyt Dinarı
    Döviz satış: 131,8193 TL
    Efektif satış: 133,7966 TL

Çapraz kurlarda dikkat çekenler:

  • 1 Euro = 1,1727 ABD Doları

  • 1 ABD Doları = 146,22 Japon Yeni

  • 1 ABD Doları = 7,1759 Çin Yuanı

  • 1 ABD Doları = 3,6730 BAE Dirhemi

SDR değeri de güncellendi

TCMB verilerine göre, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR), 1,37169 dolar ve 54,8861 TL olarak hesaplandı.