Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda görev devir teslimi gerçekleşti. 7 yıldır başkanlık görevini yürüten Fahrettin Altun, koltuğunu Burhanettin Duran’a devretti. Törende her iki isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.

Duran: Hakikati merkeze alan bir anlayışla çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek göreve başlayan Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde yürüteceğimiz tüm çalışmalarda milletimizin ve devletimizin menfaatleri önceliğimiz olacak” dedi. Duran, İletişim Başkanlığı’nın stratejik bir kurum olduğunu vurgulayarak, kamu diplomasisi, dezenformasyonla mücadele ve uluslararası itibarı artırmaya yönelik faaliyetlerin süreceğini belirtti.

"Ulusal iletişim modeli devam edecek"

Fahrettin Altun’un 7 yıllık görev süresince oluşturduğu “yeni nesil ulusal iletişim modeli”ni daha ileriye taşıyacaklarını dile getiren Duran, “Yumuşak gücümüzü dijital çağın gerçekleriyle buluşturmak, Türkiye markasını küresel ölçekte güçlendirmek en büyük hedefimiz” dedi.

Altun: İletişim Başkanlığı bir vizyon kurumudur

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atanan Fahrettin Altun, yaptığı veda konuşmasında, görev süresi boyunca medya ve kamu kurumlarıyla kurdukları güçlü iş birliğine dikkat çekti. “Hakikat mücadelesi veren bir kurum olduk. Bu süreçte en büyük destek Cumhurbaşkanımızdan geldi” ifadelerini kullandı.

Altun, çalışma arkadaşlarına ve ailesine teşekkür ederek, İletişim Başkanlığı'nın kriz dönemlerinde gösterdiği refleksi ve medya sektörüne sağladığı katkıları hatırlattı. Anadolu Ajansı, TRT ve Basın İlan Kurumu gibi kurumlarla kurdukları iş birliğine de özel olarak değindi.

Geniş katılımlı devir teslim töreni

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda düzenlenen devir teslim törenine Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş, kurum bürokratları ve İletişim Başkanlığı çalışanları katıldı.