Malatya’da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda sahte içki, tütün ürünleri ve kaçak elektronik eşya ele geçirildi. Üç adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ekiplerinden eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte belirlenen 3 adrese aynı anda operasyon düzenledi. Aramalarda büyük miktarda sahte ve kaçak ürün bulundu.

Sahte alkol, tütün ve elektronik ürünler ele geçirildi

Operasyonda 19 litre sahte alkol, 120 litre etil alkol, 119 bin 200 makaron, 582 kilogram kıyılmış tütün, 8 kaçak cep telefonu ile 15 adet şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, bunların piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor

Yakalanan 3 şüpheli, emniyete götürülerek sorguya alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.