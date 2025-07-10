Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediye başkanları toplantısını Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak yapılan toplantıya, 412 belediye başkanı katıldı. Tutuklu başkanların yerine ise vekilleri toplantıda hazır bulundu.

Gündemde belediyelere yönelik operasyonlar vardı

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ana gündem maddesi, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik artan operasyonlar oldu. Toplantıda, bu süreçte izlenecek yol haritası ve olası hukuki, idari adımlar değerlendirildi. Parti yönetimi, operasyonlara karşı belediye başkanlarıyla ortak bir tutum geliştirmeyi hedefliyor.

CHP Genel Merkezi’ne ‘özgürlük’ afişi

Toplantı sırasında CHP Genel Merkezi'nin dış cephesine, tutuklu bulunan belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde “Özgürlük” yazılı büyük bir afiş asıldı. Afiş, parti tabanında dayanışma mesajı olarak yorumlandı.

İzmirli işçilerden Genel Merkez önünde eylem

Toplantının bitimine yakın, İzmir’in Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan bir grup işçi CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Hale Ören Özdinçer, 2024 yılı içinde işten çıkarıldıklarını ve aralarında hâlâ geri alınmayan 16 kadın işçinin bulunduğunu belirtti.

“İşimizi almadan bu eylemi sonlandırmayacağız”

Özdinçer, “Kadınız, haklıyız. Her gün buradayız. İşimizi almadan bu eylemi sonlandırmak gibi bir niyetimiz yok” dedi. İşçilerin bir kısmının başka belediyelere yönlendirildiğini belirten Özdinçer, geri alınmayan 16 işçi için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.