Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanlık Divanı’nın oluşmaması nedeniyle toplanamadı. Oturumun açılışında TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeterli sayıda Divan üyesi bulunmadığını belirterek birleşimi kapattı.

Birleşim ertelendi

Bozdağ, Genel Kurul birleşiminin 16 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te yeniden toplanmak üzere ertelendiğini duyurdu. Meclis İçtüzüğü’ne göre, Başkanlık Divanı oluşmadan Genel Kurul çalışmalarına başlanamıyor.

Divan neden oluşmadı?

Başkanlık Divanı; Meclis Başkanı, başkanvekilleri, kâtip üyeler ve idare amirlerinden oluşuyor. Oturumun gerçekleşebilmesi için bu yapının belirli bir çoğunlukla teşekkül etmesi gerekiyor. Ancak ilgili üyelerin hazır bulunmaması, oturumun açılmasını engelledi.