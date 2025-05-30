Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB), 6. Olağan Genel Kurulu’nu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirdi. Genel kurul sonucunda Hüseyin Büyükfırat yeniden başkanlığa seçildi.

Toplantıya iki ülkenin önde gelen kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Katılımcılar arasında Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev ve KOBİA Başkanı Orhan Memmedov da yer aldı.

Ortak vizyonla ekonomik bağlar güçleniyor

Toplantının açılışında konuşan Büyükelçi Birol Akgün, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin sadece siyasi değil, tarihsel ve kültürel temellere dayanan bir kardeşlik bağı olduğunu vurguladı. Enerji, ulaştırma, savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde yürütülen projelerin her iki ülkenin kalkınmasına hizmet ettiğini ifade etti.

Akgün, Karabağ’ın yeniden inşasında Türkiye’nin üstlendiği rolün altını çizerek, Laçın’da inşa edilen havalimanının bunun en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Ticarette yeni dönem hedefi: 15 milyar dolar

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, karşılıklı yatırımların artarak devam ettiğini belirtti. 2021’de yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması’nın 1 Temmuz 2024 itibarıyla genişletileceğini hatırlatan Gürcan, Türkiye ve Azerbaycan arasında 15 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

Gürcan, bugüne kadar Türk firmalarının Azerbaycan’da 552 projede 21 milyar dolar değerinde iş üstlendiğini, iki ülke arasındaki toplam karşılıklı yatırım hacminin ise yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

“TÜİB Türk dünyasının ekonomik gücüdür”

Yeniden başkan seçilen Hüseyin Büyükfırat, yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin sadece iki ülke özelinde değil, Türk dünyasının ortak kalkınması açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi.

“Bir millet, iki devlet ülküsüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği ekonomik vizyon doğrultusunda TÜİB olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz,” diye konuştu.

Genel kurul sonunda, yapılan oylamada Hüseyin Büyükfırat oy birliğiyle yeniden TÜİB Başkanlığı'na seçildi.