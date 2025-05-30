Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu alanındaki gelecek vizyonunu paylaştı. Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi’nde düzenlenen TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni’nde konuşan Uraloğlu, 2028 yılına kadar demiryolu ağını 17 bin 500 kilometreye, uzun vadede ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan, sadece hat uzunluğunun değil, kullanılan araç ve sistemlerin de tamamen yerli ve milli hale gelmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

5 E5000 lokomotifi teslim edildi

Tören kapsamında, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen E5000 Milli Elektrikli Lokomotif’in ilk 5 adedi TCDD Taşımacılık’a teslim edildi. 95 lokomotifi kapsayan proje kapsamında üretim 2028’e kadar tamamlanacak.

Bakan Uraloğlu, "Bu lokomotifler, cer konvertörü, kontrol üniteleri, trafosu gibi bileşenleriyle yüzde 100 yerli teknolojiyle üretildi. Türkiye bu alanda kendi teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri haline geldi," dedi.

Milli tren setlerinde sayı artıyor

Teslim edilen araçlar arasında ayrıca 2 yeni milli elektrikli tren seti de yer aldı. Adapazarı-Gebze hattında hizmet veren set sayısı 5’e çıktı. 2026’ya kadar toplam 22 set, 2030’a kadar ise 56 sete ulaşılması hedefleniyor.

Uraloğlu, 225 km/s hıza sahip milli hızlı tren projesinin üretiminin de başladığını ve 2026-2028 arasında 14 set üretileceğini söyledi.

Çevreci manevra aracı ve yangın söndürme vagonu hizmete alınıyor

TÜRASAŞ’ın geliştirdiği 700T Akülü Manevra Aracı, dizel lokomotiflere göre daha düşük maliyetli ve çevreci bir çözüm sunuyor. 6 araçlık ilk seri üretim sürüyor.

Ayrıca, yangın söndürme ve kurtarma vagonu, 92 ton su kapasitesi ve yüksek basınçlı köpük sistemleriyle demiryolu güvenliğinde yeni bir dönem başlatacak.

“Yerli üretim, milli bağımsızlığın teminatıdır”

Bakan Uraloğlu, raylı sistemlerde dışa bağımlılığı sona erdirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu sadece sanayi başarısı değil, milli bağımsızlığımızın bir göstergesidir. Artık ihtiyacımız olan her türlü aracı kendi imkanlarımızla üretiyoruz," ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda 5 lokomotif, 2 tren seti, 2 manevra aracı, 55 yük vagonu ve 1 yangın söndürme aracı resmen teslim edildi. Bakan Uraloğlu, trenin kalkış komutunu vererek üretimin sahaya yansımasını başlattı.