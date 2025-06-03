Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da devam eden “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında evlerini yenileyen vatandaşların görüntülerini paylaşarak yeni bir dönüşüm çağrısında bulundu.

Zeytinburnu’nda yaşayan Abdurrahman ve Fatma Tek çifti, 40 yıllık konutlarını kampanya kapsamında yenileyerek güvenli bir yapıya kavuştu.

600 bin riskli yapıya destek sağlanıyor

Kampanya, İstanbul’daki 600 bin riskli konut ve iş yerinin dönüştürülmesini hedefliyor. Her bir konut için:

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125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

Bu desteklerle vatandaşların yükü hafifletilirken, şehir depreme karşı daha dirençli hale getiriliyor.

“Güvenli ev, gönül rahatlığı”

Bakan Kurum’un paylaştığı videoda konuşan Abdurrahman Tek, süreci şöyle anlattı:

“40 yıllık evimizi bu kampanya sayesinde yeniledik. Beton dökümüne kadar her aşamayı takip ettik. Denetimler sıkı, kontroller yerinde. Devlet vatandaşını düşünüyor.”

Tek, kampanyanın "yüzyılın projesi" olduğunu belirterek herkesin benzer adımı atması gerektiğini söyledi.

Kurum: “İstanbul’u birlikte dönüştürelim”

Bakan Kurum, sosyal medya mesajında şu ifadeyi kullandı:

“İlk adım sizden, Yarısı Bizden. İstanbul’da herkesin yeni yuvalarında gönülleri rahat olsun istiyoruz.”

Projenin amacı, vatandaşları destekleyerek kentsel dönüşümü hızlandırmak ve İstanbul’u depreme karşı dayanıklı hale getirmek.