İspanya La Liga devi Real Madrid, futbolculuk döneminde de formasını giyen eski yıldızı Xabi Alonso’nun teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı. Kulüp, Alonso ile 1 Haziran 2025’ten başlayarak 30 Haziran 2028’e kadar sürecek üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İmza töreni yarın yapılacak

Resmi açıklamada, imza töreninin yarın Real Madrid City Tesisleri’nde yapılacağı ve Alonso’nun basına tanıtılacağı bildirildi.

Real Madrid altyapısında teknik direktörlüğe adım atan Xabi Alonso, futbolculuk döneminde de eflatun-beyazlı formayla önemli başarılara imza atmıştı.

Leverkusen ile tarih yazdı

Teknik adamlık kariyerinde büyük çıkışını Bayer Leverkusen’de yakalayan Alonso, 2023-2024 sezonunda takımıyla Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Bu şampiyonluk, kulüp tarihinin ilk Bundesliga zaferi olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı da kazanan Alonso, kısa sürede Avrupa’nın en çok konuşulan teknik direktörlerinden biri haline geldi.

Real Madrid taraftarları, eski yıldız oyuncularını bu kez teknik direktör olarak yeniden takımın başında görmenin heyecanını yaşıyor.