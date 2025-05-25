Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında Kayseri’de düzenlenen “İş'te Güvenli Gelecek” programında yaptığı konuşmada, çalışanların güvenliğini merkeze alan güçlü mesajlar verdi.

Bakan Işıkhan, “Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir. Önceliğimiz işin geleceğinden önce, işçimizin geleceğidir,” ifadelerini kullandı.

“İş sağlığı ve güvenliği kırmızı çizgimizdir”

Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğini çalışma hayatının vazgeçilmez ilkeleri arasında gördüklerini belirtti. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 23 yılda her alanda büyük atılım gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan, “İnsana yakışır çalışma koşulları sağlamak için kararlıyız,” dedi.

Küresel stratejiye uyum, ulusal çabalarla birleşiyor

Işıkhan, ILO’nun 2024-2030 Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisi’ne Türkiye’nin de taraf olduğunu hatırlatarak, bu stratejinin ulusal düzeyde daha güçlü yasal altyapı, ortaklıklar ve sektör bazlı risk analizlerini içerdiğini vurguladı.

İş kazaları hâlâ kritik bir sorun

Bakan Işıkhan, dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon insanın iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, bu tablonun küresel ölçekte hâlâ büyük bir sorun olduğunu söyledi.

“Bakanlık olarak bu riski minimuma indirmek için her türlü adımı atıyoruz. Mevzuattan farkındalık kampanyalarına kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik,” diyen Işıkhan, güvenli bir çalışma kültürünün toplumsal bilinçle gelişeceğini ifade etti.

“İş’te Güvenli Gelecek” 5 ilde daha yapılacak

Kayseri’nin sanayi ve üretim kapasitesine dikkat çeken Işıkhan, 42 bini aşkın iş yeri ve ülke istihdamının yüzde 2’sini barındırmasıyla kentin özel bir önem taşıdığını belirtti.

“İş’te Güvenli Gelecek Buluşmaları’nı 5 ilde daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz,” diyen Işıkhan, bölgesel ihtiyaçlara göre özel çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Program yoğun katılımla tamamlandı

Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Program, İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nın açılışıyla sona erdi.