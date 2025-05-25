Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk astronotu Hazzaa Al Mansoori, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Berlin’de düzenlenen teknoloji fuarı GITEX Europe 2025’te Anadolu Ajansı’na konuşan Al Mansoori, Gezeravcı’nın hem kişiliği hem de uzaydaki görev performansıyla Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini belirtti.

“Gerçekten harika bir adam ve çok zeki”

Al Mansoori, Gezeravcı ile ABD’deki Johnson Uzay Merkezi’nde tanıştıklarını, eğitim süreci boyunca iletişimde kaldıklarını ve GLEX gibi uluslararası uzay konferanslarında birlikte çalıştıklarını ifade etti. Gezeravcı için “Zeki, mütevazı ve harika bir adam. Türkiye’yi çok iyi temsil etti” dedi.

Al Mansoori, Gezeravcı’nın uzaydan gönderdiği mesajın sadece Türkiye için değil, tüm bölge ve dünya için güçlü bir anlam taşıdığını vurguladı.

“Gelecekte birlikte uçmayı umuyorum”

Türkiye’nin ilk astronotu ile ortak projelerde yer almak istediklerini belirten Al Mansoori, AA aracılığıyla Gezeravcı’ya şu mesajı gönderdi:

“Kariyerinde bol şans diliyorum. Uzaydan gönderdiğin mesaj gerçekten etkiliydi. Umarım bir gün birlikte uzay görevine çıkarız.”

BAE, yapay zeka ve uzayda küresel iş birliklerine odaklanıyor

Al Mansoori, GITEX Europe 2025’te sergilenen projeler arasında, BAE’nin yer gözlem uydularından elde ettiği verilerle afet yönetimi, tarım ve şehir planlaması gibi alanlara katkı sağladığını söyledi. Özellikle Libya’daki sel felaketi ve Japonya’daki depremler gibi olaylarda yapay zeka destekli analizlerin yurtdışıyla paylaşıldığını ifade etti.

BAE’nin 4 aktif astronotu olduğunu belirten Al Mansoori, ülkesinin uzay alanında hızla ilerlediğini ve yeni nesil astronotlarla daha güçlü küresel iş birlikleri hedeflediğini aktardı.