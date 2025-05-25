Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşecek. Zirve, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşecek.

Gündemde ikili ilişkiler ve stratejik iş birliği var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un verdiği bilgiye göre, iki liderin görüşmesinde Türkiye-Pakistan ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Özellikle Şubat ayında İslamabad’da yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin devamı niteliğinde olan bu görüşme, yeni işbirliği alanlarını da kapsayacak.

Türkiye ile Pakistan arasında savunma, ticaret, enerji ve eğitim başlıklarında süregelen işbirlikleri, toplantıda yeniden masaya yatırılacak.

Terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler ele alınacak

Altun’un açıklamasına göre, görüşmede sadece ikili ilişkiler değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik konuları, terörle mücadele ve uluslararası meseleler de gündemde olacak.

Şahbaz Şerif’in Türkiye ziyareti, iki ülkenin diplomatik temaslarını yeniden ivmelendirmesi açısından önemli görülüyor. Türkiye’nin Güney Asya’daki stratejik ortağı olan Pakistan’la kurduğu çok boyutlu ilişkiler, bu görüşmeyle daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.