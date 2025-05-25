25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Türkiye’nin Afrika kıtasına yönelik yaklaşımının sadece ekonomik değil, siyasi, kültürel ve insani boyutlarıyla çok yönlü olduğunu söyledi. Oba, “Afrika kıtası da sonuçta refah ve barış içinde yaşamak istiyor. Afrika’nın refahı tüm dünyaya iyi gelecek,” ifadelerini kullandı.

“Afrika’yı sadece ticaret değil, değer temelli yaklaşımla görüyoruz”

Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinde karşılıklı saygıya dayalı bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Oba, “Afrika’yı yalnızca ticaret yapılacak bir yer olarak değil, siyasi ve kültürel iş birliğinin adresi olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımız, Afrikalı muhataplarımızdan da takdir görüyor,” dedi.

Oba, Türkiye'nin 44 Afrika ülkesinde büyükelçilik açarak kıtayla olan bağlarını diplomatik düzeyde en üst noktaya taşıdığını ve bu diplomatik atılımın Türkiye'yi Afrika'nın bir başkenti haline getirdiğini ifade etti.

“Afrika, bizim için eşit ortaktır”

Türkiye’nin Afrika’ya yaklaşımında samimiyetin belirleyici olduğunu söyleyen Büyükelçi Oba, "Afrika kıtasını eşit bir ortak olarak görüyoruz. Bizim en büyük avantajımız bu ve Afrikalılar bunu çok iyi biliyor," dedi.

Somali-Etiyopya geriliminde Türkiye’nin arabuluculuk rolüne dikkat çeken Oba, Gambiya özelinde de barışı destekleyici birçok projeye imza attıklarını söyledi. Oba, Isparta’da eğitilen Gambiyalı askerler ve sağlanan zırhlı araç desteği ile Gambiya’nın güvenliğine katkı sunduklarını belirtti.

Gambiya ile ilişkiler her alanda gelişiyor

Gambiya’nın Türkiye için Batı Afrika’da stratejik bir giriş kapısı olduğunu vurgulayan Oba, 2024 itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 88 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Gambiya’dan Türkiye’ye yapılan ihracatın ise %20 oranında arttığına dikkat çekti.

TİKA projeleri ve kadınlara yönelik destek öne çıkıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Gambiya’daki çalışmaları da dikkat çekiyor. 2023’te 16 proje hayata geçirildiğini belirten Oba, özellikle atık yönetimi, kadın kooperatifleri ve tarımsal üretim desteklerinin büyük ilgi gördüğünü aktardı. “Kadın Bahçeleri” gibi projelerle, kadınlara soğuk hava deposu, satış alanı ve elektrik sağlandığını belirtti.

Türk kültürüne artan ilgi

Gambiya’daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin faaliyetlerinden de bahseden Oba, Türkçe kurslarına ilginin arttığını ve şu an 32 öğrencinin aktif olarak ders aldığını söyledi. Türk kültürü, burs imkanları ve mesleki eğitimlerle iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendiğini ifade etti.